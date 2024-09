video suggerito

Scontro tra auto sulla SS7 Ofantina: due ragazzi e una donna feriti in ospedale Incidente stradale nel territorio del Comune di San Potito Ultra, in provincia di Avellino. I feriti portati all’ospedale Moscati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scontro tra due auto sulla Strada Statale 7 Ofantina. L'impatto è violentissimo e le tre persone a bordo delle vetture restano ferite. Si tratta di due ragazzi di 25 e 26 anni e di una donna di 57 anni. I tre vengono soccorsi dall'ambulanza del 118. Il personale sanitario, dopo averli stabilizzati e prestato il primo soccorso, li ha trasportati presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per essere sottoposti ad ulteriori cure mediche. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino e le forze dell'ordine, con carabinieri e polizia.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe avvenuto attorno alle ore 00,26, della notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre 2024. Il sinistro sarebbe avvenuto all'altezza del Km 313,200 sulla SS 7 denominata Ofantina, nel territorio di competenza del Comune di San Potito Ultra, in provincia di Avellino.

Incidente a San Potito Ultra, 3 feriti

Nell'impatto sarebbero rimaste coinvolte solo le due autovetture. I veicoli incidentati sono stati gravemente danneggiati, con cofani rientrati e ammaccature varie. Per rimuoverli è stato necessario l'intervento dei carri attrezzi. Le auto sono state messe in sicurezza. La strada è stata interdetta alla circolazione per il periodo strettamente necessario ad eseguire i rilievi e poi alla rimozione dei detriti dell'incidente e quindi delle carcasse delle auto.

Leggi anche Difende due ragazze seguite da uno sconosciuto: autista di bus colpito con un crick

Le indagini delle forze dell'ordine mirano a chiarire quale possa essere stata la causa dell'incidente. Sono stati ascoltati i testimoni. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di definire meglio i contorni di quanto avvenuto.