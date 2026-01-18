Scontro tra auto sulla Circumvallazione a Melito, morto 36enne: la vettura si è schiantata contro un muro

Immagine di repertorio

Scontro tra due auto sulla Circumvallazione esterna tra Villaricca e Melito, in provincia di Napoli, anche conosciuta come la "strada Americana". Nel violento incidente stradale muore un uomo di 36 anni. Il sinistro, a quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 17 gennaio, nei pressi della rotonda di Melito di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i carabinieri della Sezione Radiomobile e l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord. Purtroppo, però, per il 36enne non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente mortale a Melito, indagano i carabinieri

Secondo le prime informazioni, l'incidente avrebbe visto coinvolte due autovetture. Le macchine si sarebbero scontrate violentemente e una delle due, quella con a bordo il 36enne, sarebbe stata catapultata fuori strada, andando a schiantarsi contro un muretto posto a bordo della carreggiata. L'impatto, purtroppo, è stato fatale per il conducente, deceduto a seguito delle ferite riportate. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini, condotte dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Marano, sull'episodio. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e raccolte le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per avere ulteriori elementi.

Le indagini si concentrano sulla velocità dei due veicoli. Diversi gli interrogativi al vaglio degli investigatori, come la possibilità che l'incidente sia avvenuto, per caso, durante un tentativo di sorpasso e il rispetto di tutte le regole del codice della strada. Intanto, dell'incidente è stata avvisata anche l'autorità giudiziaria, come da prassi per i sinistri mortali. Sul posto è arrivato il magistrato di turno, che ha disposto il sequestro della salma, che potrebbe essere sottoposta ad ulteriori accertamenti clinici, e delle auto incidentate. L'altro conducente è stato sottoposto ai test alcol e droga, come prevede la normativa.