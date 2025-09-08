Scontro tra auto in Cilento, feriti una ragazza e un anziano: incidente sulla SS18

Foto Fanpage.it

Scontro tra due auto questa mattina, lunedì 8 settembre, sulla Strada statale 18 Tirrena Inferiore, che collega Pontecagnano a Capaccio Paestum. Nel violento incidente stradale, avvenuto all'altezza del caseificio 3 stelle, sono rimaste ferite due persone: una ragazza di 39 anni e un uomo di 69 anni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le forze dell'ordine e l'ambulanza del 118 dei volontari della Vopi dell'Asl di Salerno, che hanno prestato le prime cure mediche del caso ai due malcapitati infortunati. entrambi i feriti, dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti medici.

L'incidente stradale, a quanto appreso da Fanpage.it, è avvenuto attorno a mezzogiorno. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di video-sorveglianza presenti nella zona per avere ulteriori elementi utili alle indagini.