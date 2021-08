Scontro tra auto e tir sulla Nola-Villa Literno: Giovanni Cacciuottolo muore a 40 anni Incidente sulla Strada Statale 7 bis Nola-Literno: Giovanni Cacciuottolo, quarant’anni, è morto nello schianto della sua automobile contro un tir, all’altezza dell’uscita di Cancello ad Arnone. Nell’impatto, la vettura è anche andata a fuoco, rendendo ancora più difficile il recupero dell’uomo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Muore in un incidente l'imprenditore Giovanni Cacciuottolo, quarant'anni, originario di Pozzuoli dove gestiva anche un locale. L'uomo ha perso la vita nello scontro tra la sua autovettura ed un tir mentre si trovava sulla Strada Statale 7 bis Nola-Villa Literno, nei pressi dell'uscita di Cancello ad Arnone. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente in cui ha perso la vita l'uomo: le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del tutto. Fatto sta che nell'impatto, l'automobile ha preso fuoco dopo l'impatto, rendendo poi ancora più difficile il recupero del corpo dell'uomo da parte dei vigili del fuoco.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo è deceduto in seguito al tremendo impatto, anche se bisognerà attendere gli esami sul corpo per capire se invece fosse ancora vivo quando l'automobile è andata in fiamme. Il conducente del camion è invece rimasto ferito in maniera lieve: è stato medicati dai sanitari del 118 giunti sul posto e le sue condizioni erano tali che non è stato necessario portarlo in ospedale. Cacciuottolo era molto conosciuto, soprattutto a Monteruscello dove gestiva un locale frequentato da tantissime persone ogni sera, il Bob&Clare Take Away. Locale che resterà chiuso in segno di lutto. "Si informa la gentile clientela che resteremo chiusi fino a data da destinarsi", ha comunicato il locale, "per la perdita del nostro amato fratello Giovanni Cacciuottolo". Anche i tifosi della Puteolana lo hanno ricordato su una delle pagine Facebook dedicata al calcio puteolano: "Pianeta Puteolana 1902 si unisce al dolore della famiglia del caro Giovanni Cacciuottolo, ragazzo di vero cuore che oggi ha lasciato un dolore enorme nella nostra comunità. Domani nell’amichevole contro la Cavese la società omaggerà un figlio di Pozzuoli con il lutto al braccio e con un minuto di raccoglimento prima del fischio di inizio. Ciao Bombo".