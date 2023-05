Scontro tra auto e tir, morto un uomo sull’Autostrada A1 a Caserta Nord L’incidente si è verificato nella notte: ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida dell’automobile, che è purtroppo deceduto sul colpo.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale nella notte sull'Autostrada A1, tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta: un uomo è morto nello scontro tra un'automobile e un tir. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 4: ad avere la peggio è stato il conducente della vettura – le cui generalità non sono ancora state rese note – che è purtroppo deceduto sul colpo: a nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi per determinare l'esatta dinamica dell'incidente che, come detto, risulta ancora poco chiara. Vista l'ora in cui si è verificato lo scontro, non si sono registrate particolari criticità per quanto riguarda la circolazione automobilistica.

Soltanto nella mattinata di ieri, mercoledì 24 maggio, nella provincia di Caserta c'è stato un altro incidente stradale mortale: sulla Domitiana, tra Mondragone e Castel Volturno, un furgone e un camion si sono scontrati frontalmente. Nell'incidente, purtroppo, il conducente del furgone è morto, mentre l'uomo alla guida del camion è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza nel più vicino ospedale.