Tir pieno di bombole di metano prende fuoco in autostrada: paura nel Casertano, arrivano i pompieri

Momenti di grande paura nella tarda mattinata di oggi, domenica 13 luglio, sull'Autostrada A1 Milano-Napoli: un tir che trasportava numerose bombole di metano ha improvvisamente preso fuoco al chilometro 716, tra i caselli di Caianello e Capua, nella provincia di Caserta. Sul posto, intorno alle 12.30, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, nella fattispecie con una squadra proveniente dal distaccamento di Teano, che hanno trovato il mezzo fermo in una piazzola di sosta: uno degli pneumatici del mezzo pesante era completamente avvolto dalle fiamme, che stavano minacciando seriamente le bombole di metano, altamente esplosive.

I vigili del fuoco, senza perdere tempo, si sono adoperati per domare le fiamme, mettendo così in sicurezza il tir ma soprattutto il suo carico. Per consentire che le operazioni di spegnimento dell'incendio si svolgessero il più velocemente possibile ed evitare eventuali pericoli per gli altri veicoli in transito, per tutto il tempo dell'intervento il tratto autostradale interessato è rimasto chiuso in entrambe le direzioni, provocando non pochi disagi alla circolazione automobilistica. Soltanto quando le operazioni si sono concluse e il mezzo coinvolto nell'incendio è stato messo in sicurezza, l'autostrada è stata riaperta e il traffico è tornato alla normalità.