Scontro tra furgone e camion sulla Domitiana: morto un uomo, un altro è grave L’incidente si è verificato questa mattina tra Mondragone e Castel Volturno, nella provincia di Caserta.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Terribile incidente stradale questa mattina, mercoledì 24 maggio, sulla Domiziana: per cause che sono ancora in corso di accertamento, un furgone e un camion si sono scontrati. Il bilancio dell'incidente è grave: il conducente del furgone – del quale non sono ancora state rese note le generalità – è purtroppo deceduto, mentre il conducente del camion è rimasto gravemente ferito. Lo scontro frontale si è verificato tra Mondragone e Castel Volturno, nel Casertano: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo alla guida del furgone.

Il conducente del camion, appartenente alla Mediterranea Pesca, azienda di Mugnano, nel Napoletano, è invece rimasto ferito ed è stato trasportato nel più vicino ospedale: le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di Castel Volturno della Polizia di Stato, nonché quelli della Polizia Stradale di Caserta, a cui sono affidate le indagini. I poliziotti hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara.

L'incidente ha provocato anche notevoli disagi alla circolazione automobilistica: sulla Domiziana, infatti, si sono registrate rallentamenti e code.