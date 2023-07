Scontro tra auto e moto a Somma Vesuviana, i residenti: “Serve segnaletica, l’incrocio è pericoloso” Ancora un incidente nell’incrocio di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana. I residenti chiedono più sicurezza, Borrelli: “Abbiamo chiesto di verificare e di provvedere all’installazione della segnaletica”

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'ennesimo incidente allo stesso incrocio a Somma Vesuviana ha portato i residenti a rivolgersi a Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, per chiedere più segnaletica. "Ogni giorno si verificano innumerevoli incidenti, qualcuno addirittura mortale", spiegano nella loro denuncia al deputato Borrelli, che ha diffuso anche il video di uno degli incidenti, avvenuto nella notte dello scorso 27 giugno, che ha visto coinvolti un'automobile ed un motorino con a bordo due ragazzi.

Nelle immagini girate da una videocamera di sorveglianza esterna ad una abitazione, si vede il motorino sopraggiungere da via Rosanea con a bordo due persone immettersi nell'incrocio e, in quel momento, sopraggiungere un'automobile da via Santa Maria del Pozzo. L'impatto, seppur non ad altissima velocità, scaraventa motorino e ragazzi per aria, mentre lo stesso automobilista finisce sul marciapiede. "Questo incrocio ha cinque ingressi, è davvero pericoloso", spiegano i residenti a Borrelli, che ha immediatamente postato il video sui social. Il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra ha quindi aggiunto: "Abbiamo riportato la segnalazione all’amministrazione comunale chiedendo di verificare e di provvedere all’installazione della segnaletica e di dispositivi di sicurezza. Da tempo stiamo portando una dura battaglia pe la sicurezza stradale per mettere fine alle stragi". Gli incidenti che si registrano in quell'incrocio hanno avuto anche esiti fatali: nell'agosto dello scorso anno morì una donna di 51 anni, che andò a schiantarsi contro un muro all'altezza di via Pino Amato, una delle cinque strade che si immettono nell'incrocio.