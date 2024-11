Scontro tir-bus turistico sull’A1, morto l’autista 59enne: era di Avellino. Feriti 9 turisti coreani

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Era originario di Avellino l'autista di pullman, di 59 anni, morto nell'incidente stradale avvenuto questa mattina sull'Autostrada A1 Napoli-Roma, dove un tir si è scontrato, per motivi ancora da chiarire, con un bus turistico pieno di turisti coreani diretto in Costiera Amalfitana. Il violento sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 10 novembre 2024, attorno alle ore 9,30, sull'autostrada A1 al Km 689 in direzione Sud, nel territorio al confine tra il Comune di Frosinone, in Lazio, e quello di Caserta, in Campania. Nell'incidente sono rimasti feriti anche 9 turisti coreani.

I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con una squadra del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano, insieme alla squadra di Cassino. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso e messo in sicurezza l'area per consentire ai pompieri un intervento sicuro.

L'incidente è avvenuto al confine tra Lazio e Campania, fra i caselli di San Vittore del Lazio e Caianello. Entrambi i veicoli, secondo le prime ricostruzioni, stavano viaggiando in direzione sud, quando l'autoarticolato si sarebbe scontrato con il bus turistico. I danni sono stati gravissimi. Il pullman è finito sul guard rail, accartocciandosi. Nell'impatto sono rimasti feriti 9 turisti coreani, trasportati d'urgenza dall'ambulanza del 118, presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove sono stati tutti accolti con un codice giallo. I resto del gruppo ha proseguito il viaggio su un bus sostitutivo.

Lutto ad Avellino per la morte dell'autista bus

I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti per estrarre dalle lamiere il conducente dell'autoarticolato e per dare assistenza alle persone ferite sul pullman. Dopo un elaborato lavoro, reso difficile anche dalle condizioni in cui erano i mezzi, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarre dalle lamiere l'autista del mezzo pesante e tutti gli occupanti dell'autobus, assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto con varie ambulanze. Purtroppo per l'autista, di 59 anni e residente ad Avellino, non c'è stato nulla da fare, mentre 9 turisti di origine Coreana sono stati trasportati in ospedale. Chiusa l'arteria autostradale per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.