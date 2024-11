video suggerito

Tragico incidente in autostrada, tir contro un pullman in A1: un morto e 9 feriti Terribile incidente lungo l’autostrada A1, in provincia di Frosinone, al confine con la Campania. Un tir ha tamponato un pullman: un morto e nove feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Terribile scontro fra un pullman carico di turisti e un tir questa mattina, lungo l'autostrada A1, nel tratto quasi al confine con la Campania, in provincia di Frosinone: a seguito del violento impatto una persona ha perso la vita, altre nove sono rimaste ferite.

Incidente fra tir e pullman di turisti: cosa è successo

L'impatto violentissimo è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 10 novembre 2024, al confine fra il Lazio e la regione Campania, fra i caselli di San Vittore del Lazio e Caianello, nella provincia del Frusinate e il Casertano. Il terribile incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 689. Entrambi i mezzi stavano viaggiando in direzione sud, quando, secondo le prime ricostruzioni, il tir sarebbe andato contro il bus che lo precedeva.

Una volta schiantatosi contro il pullman, l'autoarticolato ha continuato la sua corsa verso il guardrail, mentre il bus è rimasto fra la corsia di marcia e quella di sorpasso.

I soccorsi: chi è la vittima e come stanno i feriti

Subito dopo il violento scontro è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco di Cassino e la polizia stradale. Oltre a loro, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati in direzione del camionista al volante del tir: per lui, un cinquantanovenne residente in Campania, non c'era niente da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso, sottoposto all'autopsia il corpo: sarà il medico legale a stabilire se si sia morto a seguito di un malore alla guida o delle ferite riportate nell'impatto.

Oltre a lui, sono rimaste ferite altre 9 persone: otto turisti che viaggiavano nel bus probabilmente verso la Costiera Amalfitana e l'autista che si trovava al volante. Non appena prese in carico, le 9 persone sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove sono stati tutti accolti con un codice giallo. Per il resto del gruppo il viaggio è continuato su un bus sostitutivo.