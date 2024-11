video suggerito

Scontro tir-bus sulla Strada Statale Telesina: due feriti in ospedale Incidente stradale sulla SS Telesina, all’altezza di Paupisi. Istituito il senso alternato, lunghe code. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scontro tra un tir e un autobus sulla Strada Statale Telesina questa mattina, venerdì 22 novembre 2024. Nel violento incidente stradale sono rimaste ferite due persone. Subito soccorse dall'ambulanza del 118 che le ha trasportate in ospedale per gli accertamenti medici del caso. L'incidente ha provocato lunghe code, intanto, mandando il traffico in tilt per circa un'ora. L'Anas, presente sul posto con il proprio personale, ha istituito provvisoriamente il senso alternato di circolazione. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno avviato i rilievi del sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti. Ancora da chiarire la dinamica della situazione. L’impatto, secondo le prime ricostruzioni, ha coinvolto un mezzo pesante ed un bus, provocando, come detto, il ferimento di due persone.

Incidente stradale sulla SS Telesina, all'altezza di Paupisi

A causa di un incidente, è provvisoriamente istituito il senso unico alternato sulla strada statale 372 “Telesina”, in corrispondenza del km 51,650, a Paupisi, in provincia di Benevento. Durante le attività di soccorso e l’esecuzione dei primi accertamenti si è reso necessario deviare la circolazione tra gli svincoli di Paupisi e Ponte-Torrecuso. Nonostante i provvedimenti tempestivi di viabilità adottati dall'Anas, si sono registrati molti disagi in particolare per i pendolari diretti a Benevento.

Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Gli investigatori stanno acquisendo le testimonianze dei presenti. Non è escluso che possano essere vagliate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto.