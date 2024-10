video suggerito

Scontro nella Galleria del raccordo autostradale di Avellino, due feriti e tre auto coinvolte L'incidente nella galleria Montepergola all'altezza di Solofra. Sul posto forze dell'ordine, Anas e 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra tre auto nella galleria Montepergola del Raccordo Autostradale di Avellino. Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Sul posto arrivano i soccorsi, con le forze dell'ordine, l'ambulanza del 118 e il personale dell'Anas, l'ente gestore del raccordo. L'incidente stradale è avvenuto oggi, domenica 13 ottobre 2024, attorno alle ore 14,30. Il sinistro ha comportato la chiusura del raccordo per diverse ore, per consentire alle forze dell'ordine di eseguire i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell'area.

L'incidente nella galleria Montepergola a Solofra

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto all’interno della galleria Montepergola ed ha visto coinvolti tre veicoli. A seguito dell'impatto, è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto del R.A.2 “Raccordo Autostradale di Avellino”, all'altezza del km 21, in entrambe le direzioni, in località Solofra, in provincia di Avellino.

Strada chiusa e traffico deviato

Il traffico è stato provvisoriamente deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono subito arrivate le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda la campagna "Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga" per la sicurezza propria e quella degli altri (guidaebasta.it).

L'incidente ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e i pendolari che utilizzano quotidianamente il raccordo. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell'incidente e prevenire futuri sinistri. La sicurezza stradale rimane una priorità assoluta, e le campagne di sensibilizzazione come "Guida e Basta!" sono fondamentali per promuovere comportamenti responsabili alla guida.