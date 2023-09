Scontro monopattino-motorino, bimbo di 11 anni finisce al Pronto Soccorso: incidente a Caserta L’incidente stradale nella frazione di Garzano. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro tra un monopattino, guidato da un ragazzino, e un motorino, condotto da una 16enne, a Caserta. Il bimbo di 11 anni finisce al Pronto Soccorso. L'incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 11 settembre 2023, in via Cima, nella frazione di Garzano. Sul posto sono arrivati subito i mezzi di soccorso, con l'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure mediche del caso, e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini di rito. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto avvenuto.

Il bimbo di 11 anni, secondo le prime ricostruzioni, era a bordo di un monopattino, quando, per motivi non chiari, si sarebbe scontrato con un motorino. Il bambino è stato soccorso dal personale del 118, arrivato con un'ambulanza rianimativa. Quindi, sarebbe stato trasferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Caserta. Ferita anche l'altra ragazza di 16anni alla guida del motorino, che però avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale.