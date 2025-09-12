Incidente in Tangenziale a Napoli oggi: auto a fuoco, chiusa la Galleria Vomero. Traffico intenso

Incidente sulla Tangenziale di Napoli, oggi, venerdì 12 settembre: auto va a fuoco, ma per fortuna non ci sono feriti. A causa del tamponamento è stata chiusa temporaneamente la Galleria Vomero Est, in direzione Capodichino. Una situazione che sta creando grossi disagi agli automobilisti con caos traffico e lunghe code e attese. Sul posto sono già arrivati gli ausiliari del traffico di Tangenziale del gruppo motociclisti anti-incendio che stanno regolando la circolazione e i vigili del fuoco, che stanno provvedendo a domare le fiamme.

Incidente nella Galleria Vomero est a Napoli

Attorno alle 11,20 è stata riaperta una terza corsia. Il traffico ha ripreso, anche se, a causa dell'imbuto che si è creato, la circolazione scorre lentamente. Appena il carro attrezzi porterà via l'auto, la Galleria sarà riaperta totalmente. Per fortuna, come detto, non ci sono stati feriti. L'auto ha riportato seri danni, ma non è stata distrutta. I vigili del fuoco, grazie al loro tempestivo intervento, sono riusciti ad evitare danni peggiori. Attualmente l'incendio è estinto quasi del tutto. A breve si riprenderà a circolare regolarmente su tutta l'arteria stradale.

Il sinistro è avvenuto a metà mattinata, quando i pendolari si erano già recati in ufficio e gli studenti erano già andati a scuola. Per questo motivo, i disagi sono stati contenuti, in quanto non avvenuti nel pieno dell'ora di punta, quando la Tangenziale viene presa d'assalto da decine di migliaia di veicoli. Ovviamente la chiusura della galleria ha comportato comunque un disservizio per l'utenza, che è stata costretta a lunghe ed estenuanti attese.