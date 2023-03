Scontro frontale scooter-bus Sita in Costiera Amalfitana, 17enne in gravi condizioni L’incidente sulla Strada Statale Agerolina. Il giovane è stato soccorso dell’ambulanza di Castiglione. Distrutto lo scooter.

Violento incidente stradale in Costiera Amalfitana, dove una Vespa con a bordo un ragazzo di 17 anni si è scontrata frontalmente con un autobus della Sita che proveniva dal senso opposto. Il giovane è volato via dal sellino, cadendo rovinosamente sull'asfalto e ferendosi gravemente. Il ragazzo è stato subito soccorso dall'ambulanza del pronto soccorso di Castiglione, dove è arrivato in codice rosso. Per essere poi trasportato in elicottero all'Ospedale di Salerno. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi, la prognosi resta riservata.

L'incidente sulla Strada Statale Agerolina

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, domenica 19 marzo 2023, poco prima delle ore 16,00, sulla Strada Statale Agerolina, nel territorio di competenza del Comune di Amalfi, nei pressi del bivio per la frazione alta di Pogerola. Sul posto sono arrivati i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile e gli agenti della polizia locale di Amalfi che hanno avviato subito le indagini di rito per i rilievi del caso.

I due mezzi sono stati sequestrati

Secondo le prime ricostruzioni lo scooter si sarebbe scontrato frontalmente contro un pullman di linea della Sita proveniente da Amalfi. Nell'impatto, avvenuto in curva, il minorenne è finito sull'asfalto privo di coscienza fino all'arrivo dei soccorsi. Lo scooter, una Vespa Piaggio, è stato completamente distrutto nell'impatto. Il bus, invece, ha riportato danni alla parte anteriore sinistra. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Il bus ha accostato lungo il bordo della strada, per far scendere i passeggeri. Il conducente è stato sottoposto ad alcol e droga test.