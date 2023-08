Scontro frontale auto-moto a Mugnano di Napoli, ferito gravemente 28enne: rischia la vita L’incidente questa notte in Corso Italia. Indagano i carabinieri di Marano. Il 28enne portato all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: è gravissimo.

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Scontro frontale tra un'auto e una moto questa notte a Mugnano, in provincia di Napoli. Nel violento impatto un giovane di 28 anni, conducente del motoveicolo, è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sull'asfalto. Il ragazzo si è ferito gravemente. Trasportato all'Ospedale di Pozzuoli, rischia la vita. Il drammatico incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 2,00 di questa notte, venerdì 4 agosto 2023, su Corso Italia. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 e i carabinieri.

L'incidente questa notte in Corso Italia

Il personale medico-sanitario dopo aver prestato le prime cure mediche del caso, ha imbarellato il ragazzo ferito per trasportarlo poi presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove il 28enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero giudicate gravissime. Il giovane, purtroppo, rischia la vita. I due occupanti dell’auto, una Fiata Panda, invece, sarebbero rimasti rimasti illesi.

Indagano i carabinieri di Marano

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della sezione radiomobile di Marano per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di uno scontro frontale. Auto e moto si sarebbero scontrate provenendo da due sensi di marcia opposti. Ma i contorni della vicenda vanno ancora definiti e solo i successivi accertamenti potranno fornire ulteriori dettagli. Non è escluso che i militari dell'Arma possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di chiarire cosa possa essere avvenuto.