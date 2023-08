Scontro frontale Apecar-auto, morto il conducente del treruote: dramma in Cilento Incidente stradale a Montecorice, in provincia di Salerno. Ferito anche il 26enne alla guida dell’auto, ma non è grave.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Violento incidente stradale questa mattina a Montecorice, in Cilento. Un Apecar si è scontrato frontalmente con un'automobile. L'impatto è stato molto violento ed è morto un anziano di 86 anni, che era a bordo del treruote. L'incidente è avvenuto a Mainolfo, frazione di Montecorice, comune del Cilento in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto.

Sul posto carabinieri, polizia locale e ambulanze

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Agropoli, che hanno avviato i rilievi del caso e stanno indagando su quanto avvenuto, e due ambulanze dell'associazione Gi.Vi. che sono di stanza a Castellabate. Sul posto anche i militari dell'Arma delle stazioni di Perdifumo e Castellabate e gli agenti della Polizia Locale. Nonostante l'intervento del personale sanitario, però, per l'86 enne non c'è stato nulla da fare.

Ferito anche un 26enne

Ferito anche il conducente dell'altra vettura, un'auto Opel grigia, coinvolta nel sinistro. Si tratta di un giovane di 26 anni del posto. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Vallo della Lucania per gli accertamenti medici del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, visto che i due veicoli incidentati erano rimasti al centro della carreggiata ed era necessario effettuare i rilievi del caso per tentare di ricostruire nel dettaglio cosa fosse avvenuto. Una volta completati gli accertamenti e rimossi i veicoli coinvolti nell'incidente dalla strada, a quel punto è stato possibile riaprire al traffico e ripristinare la regolare circolazione veicolare.