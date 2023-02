Scontro frontale a Castellammare: morto il 60enne Michele Lauro, comandate di traghetti e aliscafi L’automobile sulla quale viaggiava Lauro si è scontrata frontalmente con un’altra vettura sul viadotto di Castellammare. Tanti i messaggi di cordoglio per la morte del 60enne.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale questa mattina, lunedì 20 febbraio, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: due automobili si sono scontrate frontalmente e purtroppo il conducente di una della due è deceduta nell'impatto. La vittima è Michele Lauro, 60enne di Piano di Sorrento, comandante di lungo corso di aliscafi e traghetti, attualmente impiegato con la compagnia Laziomar, che trasporta merci e persone tra la terraferma e le isole Ponziane.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto questa mattina, sul viadotto di Castellammare, il conducente dell'altra vettura – un giovane di 32 anni – per cause in corso di accertamento avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la vettura guidata da Lauro. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 60enne purtroppo non c'è stato nulla da fare; è deceduto sul colpo per le ferite riportate nell'impatto.

Indagato il conducente dell'altra vettura

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale di Sorrento, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Come da prassi in casi del genere, il 32enne alla guida dell'altra vettura è ora indagato per omicidio stradale.

Il cordoglio per la morte di Michele Lauro

La morte di Michele Lauro ha sconvolto la comunità di Piano di Sorrento e di tutta la Penisola Sorrentina, dove era molto conosciuto. Cordoglio anche da parte del Comune di Ponza, che su Facebook ha scritto: