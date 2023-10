Travolto e ucciso dal bus mentre è in bici, morto ragazzo di 18 anni: incidente nel Salernitano L’incidente attorno ore 9,00 sulla strada che collega Giffoni Valle Piana e Montecorvino Rovella. Sul posto Polizia Locale e carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Ciclista si scontra con un bus e muore. La vittima è un ragazzo di 18 anni. Il terribile incidente stradale è avvenuto questa mattina poco dopo le ore 9,00 sulla strada che collega Giffoni Valle Piana e Montecorvino Rovella, nel Salernitano. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con il personale dell'ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni il giovane non avrebbe avuto con sé nemmeno i documenti, necessari per l'identificazione. Polizia municipale e carabinieri stanno cercando di identificare la vittima per poter informare i familiari. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione.

Indagini affidate a carabinieri e polizia locale

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Giffoni Valle Piana che stanno indagando sulla vicenda. Non è ancora chiaro quale possa essere stata la dinamica dell'incidente. Sembra che il ragazzo si sia scontrato, per motivi ancora da accertare, contro il bus che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto. Il giovane sarebbe morto sul colpo.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Battipaglia che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e hanno proceduto ai rilievi del caso per raccogliere elementi utili a definire il quadro della situazione. La circolazione stradale è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di accertamento e di messa in sicurezza dell'area e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti nell'incidente. Sul posto anche il magistrato di turno che sta coordinando le indagini. Sotto choc il conducente del bus.