Anziana travolta in bici e uccisa: 70enne indagato per la morte di Elisa Pacchiano La Procura di Nola ha aperto un fascicolo sulla morte della 70enne a San Vitaliano (Napoli); è stata disposta l'autopsia, che si terrà nei prossimi giorni.

A cura di Nico Falco

La vittima, Elisa Pacchiano, 77 anni

La Procura di Nola ha aperto un fascicolo per la morte di Elisa Pacchiano, la 77enne investita e uccisa mentre era in bici a San Vitaliano, in provincia di Napoli; nel registro degli indagati è stato iscritto l'uomo alla guida del veicolo: si tratta di un 70enne di Scisciano, l'ipotesi di reato è di omicidio stradale. È stata disposta l'autopsia sul corpo della vittima, sull'accaduto indagano i carabinieri. L'incidente risale al pomeriggio di lunedì scorso, 24 giugno, alle 18 circa.

Elisa Pacchiano, sposata e con quattro figli, di San Vitaliano, era sulla sua bicicletta in corrispondenza della rotatoria di via Risorgimento quando è stata travolta dalla Nissan Note. I soccorsi si sono rivelati inutili: la donna è morta per le gravi ferite riportate nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che si sono occupati dei rilievi e hanno identificato il conducente dell'automobile, il 70enne E. B., del vicino comune di Scisciano. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Nola; il procedimento, aperto di prassi per episodi del genere, è in mano al sostituto procuratore Patrizia Mucciacito.

Il settantenne è stato automaticamente iscritto nel registro degli indagati ed è stata disposta l'autopsia sulla salma; l'affidamento dell'incarico al medico legale Maurizio Saliva sarebbe dovuto avvenire oggi, 28 giugno, ma nell'udienza odierna il sostituto procuratore ha ritenuto di differirlo alla prossima settimana per acquisire, nel frattempo, altra documentazione e procedere con ulteriori accertamenti preliminari.

Alle operazioni parteciperà anche il medico legale Luca Scognamiglio, incaricato come consulente tecnico della difesa da Studio3a-Valore Spa; i familiari della vittima si sono rivolti alla società, specializzata nel risarcimento danni, attraverso il consulente per la Campania Vincenzo Carotenuto, che si avvarrà della collaborazione dell'avvocato Vincenzo Cortellessa del Foro di Santa Maria Capua Vetere.