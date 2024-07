video suggerito

Schianto ad Arzano: fioraio in scooter travolto e ucciso da furgone, denunciato 40enne Pasquale Diodato, 80 anni, è deceduto questa mattina nel comune del Napoletano, investito da un'automobile; l'uomo alla guida è stato denunciato per omicidio stradale.

A cura di Nico Falco

Il luogo dell'incidente, ad Arzano (Napoli)

La Polizia Municipale di Arzano è al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto in cui è deceduto Pasquale Diodato, fioraio di 80 anni, originario di Casavatore; l'uomo, che viaggiava in sella a uno scooter, è stato travolto da un furgone mentre percorreva corso Salvatore d'Amato, nella zona industriale. L'investitore è stato denunciato per omicidio stradale.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 8 luglio; Diodato, che viaggiava su un Piaggio Free, stava trasportando dei fiori, stava aiutando il figlio che ha una attività commerciale di fioraio a Secondigliano. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia Municipale di Arzano, diretta dal comandante Biagio Chiariello, e il soccorso sanitario del 118. Per l'80enne non c'è stato nulla da fare: è deceduto per le gravi ferite riportate.

L'uomo alla guida del furgone si è fermato dopo l'incidente ed è stato identificato dagli agenti; si tratta di un 40enne, è stato accompagnato all'ospedale di Frattamaggiore ed è stato sottoposto all'alcol test, che ha dato esito negativo. I due veicoli sono stati sottoposti a sequestro per ulteriori accertamenti, l'Autorità Giudiziaria ha disposto l'autopsia della salma. Al momento la dinamica non è ancora del tutto chiara, ma dai primi rilievi sarebbe stata esclusa l'eccessiva velocità come causa dell'incidente.