Pacchi di merce acquistata online fatti sparire: corriere e 3 persone denunciate nel Napoletano A Sant'Anastasia, in tre stavano "ripulendo" un furgone di consegne, complice anche il corriere: 54 i pacchi recuperati dai carabinieri, denunciati i quattro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Oltre cinquanta pacchi di merce di vario tipo acquistata online, fatta sparire da tre persone a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. I tre, con la responsabilità del corriere, hanno "ripulito" il furgone delle consegne, senza sapere però che poco distante c'era una civetta dei carabinieri ad osservare tutto, intervenendo prima che il colpo fosse riuscito. Denunciati sia il corriere sia i tre uomini, tutti per appropriazione indebita e ricettazione. I pacchi sono stati recuperati e saranno consegnati ai legittimi acquirenti.

In tutto sono 54 i colli recuperati dai militari dell'Arma: merce ordinata su piattaforme online, comprese quelle del fast fashion. Il corriere, 41 anni, si era fermato con il suo furgone arancione nei pressi del mercato rionale, con il cassone aperto e le portiere spalancate. I tre, così, hanno iniziato a raccogliere i pacchi e caricarli sulle proprie automobili, senza aprirli e senza sapere manco cosa ci fosse all'interno, al punto che in alcuni casi uno di loro li scuotesse per capire cosa ci fosse all'interno, mentre un altro cercava dal packaging esterno di scoprirne l'origine e il contenuto.

Poco distante, però, ci sono i Carabinieri di Sant'Anastasia, appostati in un'auto civetta: sono a pochi metri e stanno osservando l'intera scena, in attesa del momento giusto per intervenire, che arriva poco dopo. Il corriere "distratto" e i tre che ne stavano ripulendo il furgone sono stati identificati e denunciati: dovranno rispondere di appropriazione indebita e ricettazione. In totale, sono 54 i pacchi recuperati dai carabinieri, che altrimenti non avrebbero mai raggiunto i legittimi destinatari.