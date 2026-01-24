Scontro auto-tir a Napoli, morto 55enne alla guida dell’Opel Corsa: incidente stradale a via Argine

Incidente stradale mortale in via Argine. Scontro tra una Opel Corsa e un tir con cisterna. Il conducente dell’auto è morto. Sequestrati i veicoli.

Immagine di repertorio

Scontro tra un'auto e un tir questa notte a Napoli. Nel violento incidente stradale in via Argine, è morto l'automobilista, un napoletano di 55 anni. La sua Opel Corsa è stata completamente distrutta. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro e gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Enzo Cirillo, sotto il coordinamento del Comandante Generale, Ciro Esposito, inviati dalla sala operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro.

Incidente stradale dopo la mezzanotte in via Argine

L'incidente stradale mortale è avvenuto attorno alle ore 00,30 circa di questa notte sabato 24 gennaio, in via Argine, nella zona orientale della città. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di circa 55 anni, alla guida di una Opel Corsa, percorreva via Argine in direzione dell'incrocio con via Galileo Ferraris. Ad un certo punto, giunto all'altezza del civico 313 si sarebbe scontrato, per motivi in corso di accertamento, con un autocarro con cisterna, che si trovava sul margine destro della carreggiata. L'impatto, secondo i primi rilievi, sarebbe stato tra l'auto e lo spigolo posteriore sinistro della cisterna.

Sequestrati i veicoli, camionista sottoposto a test alcol droga

Lo scontro è molto violento, l'Opel Corsa riporta infatti ingenti danni nella parte anteriore. Il conducente della Opel Corsa è stato soccorso dal personale del 118 che nonostante una lunga manovra di rianimazione cardiopolmonare non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul posto il personale dell'Infortunistica Stradale della Polizia Locale per i rilievi tecnici e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. I veicoli sono stati sequestrati. Il conducente dell'autocarro sottoposto ad accertamenti urgenti per verificare l'eventuale stato di alterazione. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale esame autoptico.