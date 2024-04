video suggerito

Scontro auto-scooter a piazza Ottocalli, 53enne ferito: è grave al Cardarelli Incidente stradale all’Arenaccia nella serata di lunedì 29 aprile. Sul posto ambulanza del 118 e Polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale in piazza Ottocalli a Napoli. Nello scontro tra un'auto Toyota Aygo, guidata da un 25enne, e uno scooter Honda SH 125 ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. L'uomo, un 53enne napoletano, è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra e ferendosi gravemente. Soccorso dall'ambulanza del 118, è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Illeso, invece, l'automobilista coinvolto nello scontro.

L'incidente stradale all'Arenaccia: grave 53enne

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Joselito Orlando e dal Capitano Gaetano Amodio. L'incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto attorno alle ore 21,05 di ieri sera, lunedì 29 aprile 2024, in piazza Ottocalli. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'autoveicolo proveniente da via Nicola Nicolini e diretto in via Santi Pietro e Paolo, abbia poi tentato di imboccare la via Arenaccia. Nel tentare quest'ultima manovra si sarebbe verificato lo scontro frontale, per motivi ancora da accertare, con lo scooter che percorreva via Arenaccia in direzione di piazza Ottocalli.

Sequestrati i veicoli, richiesti i test tossicologici

I due veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale. Mentre per i due conducenti sono stati richiesti i test tossicologici e alcolemici. Non è escluso che la Polizia locale possa acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire quanto avvenuto.