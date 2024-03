Scontro auto-moto sulla Tirrenia Inferiore, morto 32enne: incidente stradale a Vietri sul Mare

Scontro tra moto e auto sulla stradale sulla strada ex statale Tirrenia Inferiore a Vietri sul Mare oggi pomeriggio, sabato 23 marzo 2024. Nel tragico incidente è morto un uomo di 32 anni, che era alla guida del mezzo a due ruote. Il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone, ha espresso cordoglio alla famiglia della vittima da parte dell'amministrazione comunale: "L’ennesima tragedia, sull’ex SS18 è ormai un bollettino di guerra. Bisogna agire". Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il violento incidente stradale è avvenuto all’altezza della frazione Molina.

Il primo cittadino di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, ha affermato:

"Nel manifestare forte vicinanza alla famiglia del giovane 32enne per la tremenda tragedia, ci ritroviamo ancora una volta a piangere una vittima della strada. L’amministrazione comunale di Vietri è stanca ed avvilita di contare ogni anno un vero e proprio bollettino di guerra sull’ex SS18. Chiederemo a tutti organi politici e istituzionali un immediato incontro insieme al Prefetto per valutare tutte le misure idonee a prevenire tali tragedie ed a reiterare le richieste già fatte da oltre due anni. Il Comune di Vietri sul Mare è pronto a farsi carico delle incombenze tecnologiche e di controllo se verrà autorizzato ad agire".

Mentre il Comitato Civico Dragonea commenta:

Siamo a segnalarvi grave incidente mortale sulla Ex SS18 altezza Ponte di Molina. Traffico completamente bloccato in direzione Vietri-Salerno, problemi anche per la direzione opposta. Da prime informazioni che ci giungono sarebbero coinvolti un’auto ed una motocicletta. Una storia molto grave che continua a ripetersi su questo tratto maledetto. Prudenza per favore13:27- Fanno circolare lentamente a senso alternato, uomo purtroppo ancora a terra.Presenti carabinieri che fanno rilievi e raccolgono testimonianze.13:55 Ci giunge notizia che purtroppo l’uomo, 32enne di Nocera Superiore, è morto una volta giunto in ospedale.