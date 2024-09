video suggerito

Scontro auto-moto, morto 19enne: incidente stradale a Capaccio Paestum Incidente stradale in via Poseidonia, in località Laura, a Capaccio Paestum. Morto 19enne. Indagano i carabinieri di Agropoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro auto-scooter a Capaccio Paestum, nota località turistica e balneare del Cilento, in provincia di Salerno. Nell'impatto muore un ragazzo di 19 anni che era in sella al motorino. Il violento incidente stradale è avvenuto nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2024, in via Poseidonia, in località Laura. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane viaggiava in sella ad un motociclo che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.

La vittima trasportata all'ospedale di Salerno

L'impatto è stato molto violento. Il 19enne, originario di Capaccio Paestum, è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118, che, dopo averso stabilizzato, lo ha trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Qui, però, il 19enne è deceduto poco dopo l'arrivo, a causa delle ferite e delle lesioni riportate nell'incidente, nonostante il tentativo disperato di medici e infermieri di salvargli la vita.

Indagano i carabinieri di Agropoli

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli. L'incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto attorno all'1,30 di questa notte. Alla guida della vettura c'era un 33enne che si è fermato per prestare soccorso. I militari dell'arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Non si esclude che possano essere ascoltati eventuali testimoni e che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per chiarire meglio i dettagli della vicenda.