Scontro auto-moto a Gragnano, morto ragazzo di 16 anni di Castellammare Incidente sulla Strata Statale per Agerola. Il giovane è stato sbalzato dalla moto ed è caduto a terra. Deceduto al San Leonardo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale oggi pomeriggio sulla Strata Statale per Agerola. Nell'impatto tra una moto e un'auto è morto, purtroppo, il ragazzo di 16 anni che era alla guida del mezzo a due ruote. Il giovane era originario di Castellammare di Stabia. L'incidente è avvenuto all'altezza della curva per Sigliano, nel territorio del Comune di Gragnano. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Immediato l'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e degli agenti della Polizia Municipale di Gragnano. Secondo le prime ricostruzioni, i due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente.

Il ragazzo, secondo i primi rilievi, era alla guida di un motorino che viaggiava in direzione Gragnano, quando ha impattato frontalmente con l'auto che veniva dal senso opposto. Nello scontro, il giovane sarebbe stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto. Nella caduta potrebbe aver battuto la testa violentemente sul suolo. L'impatto gli sarebbe stato fatale. Immediato l'intervento dei soccorsi con l'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane ferito presso l’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, in codice rosso, dove, però, nonostante l'intervento del personale sanitario, il ragazzo è morto. Non è escluso che per ricostruire la dinamica dell'incidente possano essere utilizzate eventuali immagini prese dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Castellammare di Stabia e proseguiranno anche con l'interrogatorio dell'altra persona alla guida dell'altra vettura coinvolta nell'incidente.