Scontro auto-moto a Capodimonte, due feriti: uno è in fin di vita. Incidente stradale a via Miano

Incidente tra via Miano e via Lucio Amelio a Capodimonte. Ci sono due feriti: uno è in fin di vita, è un napoletano di 61 anni.

Immagine di repertorio

Scontro tra auto e moto a Capodimonte, questa mattina, lunedì 29 settembre. Il violento incidente stradale a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate sarebbe avvenuto all'incrocio tra via Miano e via Lucio Amelio ed avrebbe visto coinvolte due auto e uno scooter. Ci sarebbero due feriti, tra i quali il più grave sarebbe l'uomo a bordo del mezzo a due ruote: un napoletano di 61 anni. Quest'ultimo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto, afferente all'Ospedale dei Colli: sarebbe in condizioni critiche e rischierebbe la vita. Per il conducente dell'auto sono stati disposti i test alcol e droga.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, guidati dal Comandante Generale Ciro Esposito, e le ambulanze del 118. Secondo le prime informazioni, il ferito sarebbe molto grave. Sono state messe in atto le operazioni di primo soccorso e di rianimazione. L'incidente stradale sarebbe avvenuto poco distante dall'omicidio avvenuto ieri, attorno alle 9,30, nei pressi di Porta Miano, uno degli ingressi del Bosco di Capodimonte, dove ha perso la vita il 33enne Umberto Russo.