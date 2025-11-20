Scontro auto-furgone davanti al centro commerciale Maximall: ferito in ospedale a Salerno

Scontro tra un'auto e un furgone questa mattina davanti al Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano. Ferito l'uomo a bordo dell'autovettura. Il violento incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 7,30, in via Amerigo Vespucci, nei pressi della prima rotatoria. Immediato l'intervento dei soccorsi, con l'ambulanza del 118 dei volontari della Vopi di Salerno, che, dopo aver prestato le prime cure mediche e aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. L'uomo, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma cranico.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda.