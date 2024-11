video suggerito

Scontro auto-camion nel Casertano, morto 45enne a Teano: incidente stradale sulla Casilina La vittima è un 45enne di Piedimonte Matese. L’incidente nella curva di Val D’Assano. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Scontro tra un camion e un'auto modello Fiat Punto nera, a Teano, sulla Strada Statale Casilina, nella curva all'altezza del bivio di Val d'Assano. Nel violento incidente stradale è morto un uomo di 45 anni, originario di Piedimonte Matese, che era alla guida dell'automobile. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le forze dell'ordine e l'ambulanza del 118. Ma il personale sanitario intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Incidente stradale nella curva di Val D'Assano

Il sinistro è avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 8 novembre 2024, attorno alle ore 11,30. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Teano, che sono intervenuti per liberare la vittima dalle lamiere dell'auto accartocciata. Le indagini sono affidate ai carabinieri della aliquota radiomobile della compagnia di Capua, in provincia di Caserta. I militari dell'Arma hanno immediatamente eseguito i rilievi del caso ed acquisito le testimonianze dei presenti.

Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere ulteriori elementi che potrebbero aiutare a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, l'auto stava viaggiando in direzione di Teano sulla Strada Statale Casilina, quando si sarebbe scontrata, per motivi ancora da chiarire, con la parte posteriore del camion che viaggiava in direzione Capua. L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Torricelle e il bivio di Riardo, poco prima dello svincolo per Val d'Assano, nei pressi di Riardo.