Scomparsa di Domenico Manzo, due ore di interrogatorio in Procura per la figlia Romina Interrogata per oltre due ore Romina Manzo, la figlia di Domenico detto Mimì, sparito nel nulla la notte dell’8 gennaio 2021 da Principato di Prata Ultra.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Proseguono le indagini per la scomparsa avvenuta ormai da oltre un anno di Domenico Manzo, detto Mimì, sparito nel nulla da Principato di Prata Ultra, nell'Avellinese. Dopo la svolta con l'iscrizione nel registro degli indagati della figlia Romina e di un'amica, sono iniziati gli interrogatori. La figlia è indagata per false dichiarazioni rese al pm e per il presunto sequestro del padre. Accuse pesante che la giovane ha sempre respinto il mittente, e per le quali oggi è andata in Procura ad Avellino.

Un interrogatorio durato oltre due ore

Oltre due ore di interrogatorio tenuto dal pm Lorenza Recano, che segue le indagini presso la Procura della Repubblica diretta da Domenico Airoma. La giovane era accompagnata dal suo avvocato, Federica Renna: l'ingresso nel palazzo di giustizia è avvenuto alle 15, e solo alle 17.30 è terminato il tutto, con Romina Manzo e l'avvocato che sono uscite da Piazza d'Armi dopo aver risposto alle domande degli inquirenti. La giovane, da quanto si apprende, avrebbe chiarito alcune frasi pronunciate dall'amica sulle quali le forze dell'ordine hanno puntato la lente d'ingrandimento: frasi che riguarderebbero le ore immediatamente successive alla scomparsa del padre.

La scomparsa l'8 gennaio 2021

Domenico Manzo manca da casa ormai dall'8 gennaio 2021, quando in casa si teneva proprio il compleanno della figlia. Uscito per fumare una sigaretta, è stato inquadrato da alcune telecamere di videosorveglianza di un ristorante mentre si allontana e, dopo qualche minuto poggiato ad un muro, prende prima una direzione e poi, di colpo, si gira e va nel senso opposto. Non è chiaro (mancando l'audio) se sia stato chiamato o se abbia volontariamente scelto l'altra direzione perché si stesse recando da qualche parte. Fatto sta che, uscito dall'inquadratura, di lui non si sono mai più avute sue notizie.