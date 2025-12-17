Scomparsa Domenico Manzo, rinviata ad aprile l’udienza per la figlia e altri due indagati

Domenico Manzo, scomparso l’8 gennaio 2021

Rinviata al 15 aprile 2026 l'udienza preliminare per la scomparsa di Domenico Manzo, avvenuta a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino, l'8 gennaio del 2021 e del quale non è mai stata trovata una minima traccia. La decisione del rinvio da parte del giudice per le udienze preliminari Antonio Sicuranza è stata presa a causa di un problema procedurale: per procedere, serve una querela che, ovviamente, non può essere presentata dalla persona scomparsa. Così, il giudice ha nominato un curatore speciale, incaricato di presentarla: si tratta del commissario prefettizio del comune di Prata di Principato Ultra. E così, è scattato il rinvio.

La Procura di Avellino aveva chiuso le indagini preliminari a gennaio scorso, ma solo ai primi di ottobre è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio, da parte del procuratore Domenico Airoma e dalla sostituto procuratore Chiara Guerriero, nei confronti di tre persone: la figlia dell'uomo scomparso, Romina Manzo (difesa dall'avvocato Federica Renna), indagata per favoreggiamento personale a vantaggio di un'amica, anche lei indagata, ovvero Loredana Scannelli (difesa dall'avvocato Rolando Iorio), indagata per concorso in sequestro di persona assieme ad Alfonso Russo (difeso dagli avvocati Mirella Nigro e Dario Cierzo). Oggi erano presenti le due ragazze indagate, ma non Russo, che vive al nord. Poi la notizia del rinvio dell'udienza al 15 aprile 2026. "Decisione procedurale alla quale ci siamo dovuti attenere", spiega a Fanpage.it l'avvocato Federica Renna. Tra quattro mesi, dunque, si ripartirà.

La scomparsa di Domenico Manzo, che il prossimo 8 gennaio "compirà" cinque anni è un mistero: l'uomo è sparito letteralmente nel nulla dopo essere uscito di casa, mentre si festeggiava proprio il compleanno della figlia Romina, con la quale avrebbe avuto un litigio. L'uomo, muratore in pensione con un passato da calciatore (militò anche nella Ternana), venne immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza mentre, in strada, imboccava una traversa poco lontana. Fu l'ultima sua immagine prima di sparire, letteralmente, nel nulla.