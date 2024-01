Domenico Manzo, il procuratore: “Nessun aiuto dai cittadini a tre anni dalla scomparsa” Tre anni dopo la scomparsa di Domenico Manzo, si continua ad indagare. Ma il procuratore di Avellino si dice sconfortato: “Finora nessun aiuto dalla comunità” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Domenico Manzo, scomparso l'8 gennaio 2021

A tre anni dalla scomparsa nel nulla di Domenico Manzo, il procuratore di Avellino si dice "sconfortato" dallo scarso aiuto ricevuto nelle indagini da parte dei cittadini di Prata di Principato Ultra, la città dove Manzo viveva e dove è stato visto per l'ultima volta. Tante ipotesi, quattro indagati a vario titolo, ma nessuna risposta all'unica domanda: cosa sia accaduto all'uomo che, uscito di casa durante il compleanno della figlia, è letteralmente sparito senza lasciare traccia.

"Non abbiamo avuto nessun aiuto dalle persone sentite in paese. L'ho già detto in passato, ma voglio ribadirlo anche oggi, tre anni dopo la scomparsa di Domenico Manzo. Questo per me è motivo di sconforto: nessun aiuto è arrivato dalla comunità di Prata". Parole dure quelle di Domenico Airoma, procuratore di Avellino, che ha partecipato al Polo Giovani di Avellino ad un'iniziativa di Azione Cattolica. Presenti anche, oltre alla presidente dell'associazione Maria Grazia Acerra, il vescovo di Avellino monsignor Arturo Aiello, il vescovo di Acerra monsignor Antonio Di Donna, e il giornalista Pierluigi Melillo, direttore del giornale irpino Ottopagine. Airoma però ha anche spiegato che ci sarebbero "alcuni elementi su cui stiamo lavorando" e che "una persona scomparsa è sempre un fallimento per gli investigatori. Ce la mettiamo e ce la metteremo tutta".

Nella giornata di oggi, martedì 9 gennaio, ci saranno gli accertamenti del Ris di Roma sulla traccia di una macchia di sangue trovata nell'automobile presa in noleggio che venne utilizzata da un'amica della figlia di Domenico Manzo. Oltre alla figlia di Manzo e all'amica, sono indagate a vario titolo anche la madre di quest'ultima e un altro amico. Gli accertamenti cercheranno di stabilire se ci sia compatibilità genetica tra quella traccia di sangue e il dna di Domenico Manzo. Esami che, essendo irripetibili, potrebbero essere decisivi.