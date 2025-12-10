Chi è Romina Manzo: la figlia di Domenico è accusata di favoreggiamento per la scomparsa del padre

Romina Manzo

Si torna a parlare della scomparsa di Domenico Manzo, il pensionato sparito nel nulla l'8 gennaio 2021 e per la cui scomparsa sono al momento indagate tre persone: due amici della figlia Romina per sequestro di persona in concorso, e la ragazza stessa per favoreggiamento. "Non c'entro nulla, sono la prima a voler sapere cosa è successo a mio padre", ripete la ragazza a Chi l'ha visto e nei vari programmi nei quali è intervenuta più volta negli ultimi anni. Mercoledì 17 dicembre, al Tribunale di Avellino, ci sarà l'udienza preliminare per i tre, ma intanto, a quasi cinque anni di distanza, la domanda che tutti ancora si fanno è dove sia finito Domenico, sparito letteralmente nel nulla.

La scomparsa di Domenico Manzo

Domenico Manzo, detto Mimì, è un ex muratore in pensione: separato con due figli (Romina e Francesco), ed stato anche un ex calciatore: per alcune stagioni aveva infatti investito anche la maglia della Ternana. L'8 gennaio del 2021, Domenico ha 69 anni ed è a casa per la festa di compleanno della figlia Romina: secondo quanto ricostruito dalle indagini, esce di casa per fumare una sigaretta e si allontana dall'abitazione. Alcune telecamere in strada lo riprendono mentre arriva ad un incrocio, tra via Annunziata e via Marconi: qui, si ferma sotto il balcone di un palazzo che si trova all'angolo, poi imbocca via Annunziata. Si ferma, torna indietro e prende via Guglielmo Marconi ed esce dall'inquadratura. Questa la ricostruzione degli inquirenti.

Da quel momento, Domenico Manzo sparisce nel nulla. Le ricerche partono immediatamente alla segnalazione della scomparsa, ma di lui non ci sono più tracce. Viene setacciato anche il fiume Sabato che scorre nei pressi, ma i sommozzatori non trovano nulla. Né tracce, né indumenti: semplicemente sparito nel nulla. Le indagini, dopo quasi cinque anni, non hanno ancora portato ad una conclusione. Al punto che anche il procuratore di Avellino, un anno fa, lamentò il fatto che nessun aiuto fosse arrivato dai cittadini di Prata di Principato Ultra.