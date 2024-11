video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero trasporti a Napoli il 18 novembre 2024: a rischio bus, metro e funicolari Sciopero dei trasporti di 4 ore a Napoli lunedì 18 novembre: a rischio funicolari, bus e metro. Le fasce di garanzie dell’Anm. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuovo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale previsto per lunedì 18 novembre a Napoli: uno sciopero dalla durata di quattro ore indetto dalle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Usb, Orsa Tpl e Faisa Cisal. Lo sciopero riguarda la mancata applicazione delle intese sottoscritte per le diverse aree aziendali. A rischio bus, metro e funicolari: l'Azienda Napoletana Mobilità ha fatto già sapere le fasce di garanzia previste per la giornata, con lo sciopero che inizierà alle 11 e terminerà alle 15 dopo quattro ore di agitazione.

Le fasce di garanzie di Anm per metro, bus e funicolari

Le fasce di garanzia sono già state comunicate dall'Azienda Napoletana Mobilità, con l'eccezione delle Linee 1 e 6 della metropolitana, che verranno comunicate nei prossimi giorni. Lo sciopero inizierà dalle 11 alle 15, le corse garantite sono le seguenti:

Linee di superfice: (tram, bus, filobus) le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1: sarà nostra cura comunicare gli orari appena disponibili.

Metro Linea 6: sarà nostra cura comunicare gli orari appena disponibili

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.40. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio 128 (che segue fasce garanzia bus).