video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, revocato lo sciopero dei trasporti Anm di lunedì 18 novembre: ok alle assunzioni metro Linea 6 Accordo tra Anm e sindacati su formazione e assunzioni per metro Linea 6. La Funicolare di Chiaia riaprirà dal 12 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Revocato lo sciopero ANM di 4 ore previsto per lunedì 18 novembre. C'è l'accordo con i sindacati per le assunzioni. L'ok., a quanto apprende Fanpage.it, è arrivato nell'incontro urgente di oggi, venerdì 15 novembre 2024, tra l'azienda e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA, USB, FAISA CONFAIL, Or.S.A. TPL e FAISA CISAL. Anm ha dichiarato "la propria disponibilità a riaprire i tavoli di confronto, utili anche al consolidamento della produttività aziendale, ivi inclusa l'apertura delle nuove stazioni della metro L1, dell'impianto della Funicolare di Chiaia e dell'estensione del nastro di esercizio della metro Linea 6.

L'accordo prevede formazione e assunzioni per Linea 6

Cosa prevede l'accordo? Tra le varie cose, percorsi di selezione per il personale, riqualificazione degli inquadramenti, avvio percorsi formativi controlleria entro fine mese. La riapertura della Funicolare di Chiaia entro il 12 dicembre. ANM ha poi comunicato che a breve saranno assunti gli operatori di esercizio dell'ultimo scorrimento (bando di selezione esterna pubblicato), successivamente al loro ingresso, si potrà dare corso alla mobilità interna tra i bacini di OE verso AS / FTA. Ci sarà un bando per la ricerca di nuovi macchinisti della Linea 6, che saranno qualificati nel corso dell'anno prossimo. Nel frattempo, a dicembre dovrebbe essere prolungato l'orario della Linea 6 utilizzando personale interno.

Fulvio Fasano, segretario Ugl Fna, commenta:

Leggi anche Le nuove bici elettriche a noleggio a Napoli gettate sugli scogli del Lungomare

"Con senso di responsabilità abbiamo revocato lo sciopero in quanto l'azienda Anm e il Comune di Napoli si sono impegnata a dare seguito ai processi di riorganizzazione messi in essere. E sulla disponibilità aziendale abbiamo provveduto a revocare lo sciopero. C'è stato un forte impegno da parte dell'azienda e ringraziamo i lavoratori per il loro operato e per quello che fanno ogni giorno a tutela della cittadinanza per garantire un servizio di qualità".

Mentre USB Lavoro Privato, FAISA CONFAIL e ORSA TPL in una nota scrivono:

"La vertenza aveva origine dalla Delibera Comunale di agosto scorso, che ha sostanzialmente limitato le spese delle società partecipate, tra cui ANM. Tale provvedimento aveva determinato criticità nello scorrimento della graduatoria per gli operatori d’esercizio, nel trasferimento del personale autista con maggiore anzianità verso il settore ferroviario in vista dell’apertura delle nuove stazioni della Linea 1, nel prolungamento dell’orario della Linea 6, nella riapertura della funicolare di Chiaia e nel rispetto degli accordi sottoscritti tra azienda e sindacati nei mesi scorsi. Durante l’incontro, ANM ha comunicato alle parti sociali che la proprietà, il Comune di Napoli, ha approvato una “eccezionalità temporanea” per consentire all’azienda di proseguire con il programma di assunzioni e di rispettare gli impegni assunti negli accordi con le Organizzazioni Sindacali. Inoltre, ANM ha riconvocato le parti per la prossima settimana per un confronto sui temi relativi alle diverse famiglie professionali aziendali. In considerazione di questa apertura da parte dell’azienda, resa possibile anche grazie al supporto del Comune di Napoli, le Organizzazioni Sindacali, dimostrando senso di responsabilità, hanno deciso di revocare lo sciopero previsto".