Sciopero taxi a Napoli il 5 e 6 luglio per 48 ore, continua la protesta dei tassisti Saranno garantite solo le corse per passeggeri disabili e da e verso gli ospedali, che saranno gratis.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sciopero dei taxi di 48 ore, martedì 5 e mercoledì 6 luglio prossimi, anche a Napoli. I sindacati partenopei hanno aderito allo sciopero nazionale proclamato dalla categoria contro il DDL Concorrenza. I tassisti chiedono lo stralcio dell'articolo 10 che aprirebbe le porte all'arrivo delle multinazionali. Oggi i sindacati dei tassisti hanno avuto un incontro con la viceministra al Mims (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), Teresa Bellanova.

Sciopero taxi 5 e 6 luglio, le corse garantite

Durante lo sciopero saranno garantite solo le corse per passeggeri disabili e da e verso gli ospedali, che saranno gratis. I sindacati avevano richiesto l'incontro la scorsa settimana, dopo due giorni di proteste e assemblee spontanee in diverse città, come Napoli. Per quasi 48 ore, i centralini delle radiotaxi hanno squillato a vuoto.

Tantissimi turisti, senza le auto bianche in strada, sono rimasti a piedi e si sono formate code lunghissime sia all'Aeroporto di Capodichino che al Porto per prendere i pochi Alibus dell'Anm disponibili, che però fanno solo tragitti predeterminati, collegando Porto, Aeroporto e Stazione Centrale. Il Comune la settimana scorsa, per venire incontro alle difficoltà di turisti e cittadini ha potenziato il servizio Alibus. Dopo la protesta, il Governo ha accettato un incontro con le delegazioni dei tassisti, che la categoria stava chiedendo da mesi.

I tassisti: "Stop DDL Concorrenza"

I tassisti, nell'incontro di oggi, hanno ribadito la richiesta di stralciare l'articolo 10 del Ddl Concorrenza e hanno chiesto di far partire i decreti attuativi della riforma del settore varata dal Parlamento nel 2019. Le organizzazioni sindacali presenti all'incontro hanno ribadito lo sciopero nazionale di 48 ore del 5 e 6 luglio. La ministra ha poi annunciato l'incontro nel pomeriggio con gli Ncc, le auto a noleggio con conducente, mentre domani dovrebbe esserci un tavolo con le forze politiche di maggioranza in vista di una nuova convocazione dei sindacati a breve.