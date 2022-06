Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli ripartono i taxi, rientra la protesta dei tassisti: ma ci sarà sciopero il 5 luglio Il Governo convoca i sindacati dei tassisti il 27 giugno. La protesta rientra in città. Da stasera taxi di nuovo disponibili.

A cura di Pierluigi Frattasi

Riparte il servizio taxi a Napoli, dopo l'annuncio del Governo Draghi che ha convocato i sindacati dei tassisti per il 27 giugno prossimo per discutere del DDL Concorrenza. Il presidio dei tassisti a Palazzo Chigi a Roma è stato revocato e sono rientrate anche le agitazioni della categoria nelle città italiane, compresa Napoli, in attesa dell'esito dell'incontro. Contemporaneamente i sindacati hanno programmato uno sciopero dei taxi per il 5 luglio prossimo.

Rientra la protesta dei tassisti, dopo la convocazione a Roma

Nel capoluogo campano i taxi erano introvabili da due giorni. I tassisti si sono riuniti in assemblea spontanea ieri mattina. Per tutta la giornata di ieri non si è riusciti a trovare un'auto bianca disponibile in tutta la città. Lunghissime code di turisti si sono formate all'Aeroporto di Capodichino e al Porto di Napoli. Persone in fila per poter salire sui pochi Alibus dell'Anm disponibili, che però hanno dei percorsi fissi e non portano i clienti alle destinazioni precise. Mentre ha dilagato in città il fenomeno degli abusivi, che hanno cercato di accaparrarsi i clienti. Grossi disagi si sono vissuti soprattutto ieri notte a Capodichino, quando i passeggeri scesi dagli ultimi aerei non hanno avuto la possibilità di usufruire degli Alibus che avevano già interrotto il servizio.

Il Comune ha raddoppiato gli Alibus oggi

Il Comune di Napoli però è intervenuto fin da subito aumentando il numero degli Alibus in città, oggi raddoppiati, e inviando comunicazioni alle società radiotaxi. I tassisti, ieri mattina, in maniera autonoma e indipendente da radio taxi, sindacati e cooperative, sono scesi in piazza del Plebiscito a manifestare con striscioni, cartelli e slogan. Le agitazioni, ad ogni modo, come detto, sono rientrate nella giornata di oggi.