Sciopero taxi a Napoli: in aeroporto centinaia di turisti bloccati questa notte, Alibus presi d’assalto La protesta dei taxi, cominciata nella mattinata di ieri, è andata avanti a oltranza – e prosegue anche oggi. Questa notte, centinaia di turisti dall’aeroporto hanno avuto difficoltà a raggiungere le loro destinazioni, in città e altrove.

A cura di Valerio Papadia

Turisti bloccati questa notte in aeroporto per lo sciopero dei taxi (Foto:Fanpage.it)

Una giornata difficile, quella di ieri, per i trasporti a Napoli, dal momento che dalla mattinata del 22 giugno i tassisti hanno incrociato le braccia e hanno deciso di protestare contro il DDL Concorrenza. Lo sciopero dei tassisti si è protratto per tutta la giornata (e va avanti ancora oggi, 23 giugno, visto che anche questa mattina è difficile reperire un'auto bianca in giro per la città, ndr). Il risultato è che, questa notte, centinaia di turisti sono rimasti bloccati all'aeroporto di Capodichino: intorno alla mezzanotte e oltre, anche a causa di numerosi voli che sono arrivati quasi contemporaneamente nello scalo partenopeo, centinaia di turisti si sono ritrovati senza sapere come raggiungere le loro destinazioni, gli alberghi prenotati in città o anche nelle altre località turistiche, come la Costiera Amalfitana, ad esempio.

A chi, spaesato, nelle lingue più disparate, chiedeva di partire, i tassisti facevano di no con la testa e, in qualche modo, riuscivano a comunicare che avrebbero accolto a bordo soltanto anziani, persone con disabilità oppure in emergenza, coloro che, per qualche motivo di salute, avrebbero dovuto raggiungere gli ospedali della città. I più fortunati, quelli che a Napoli ci vivono, hanno svegliato amici e parenti e chiesto un passaggio. Gli altri, invece, hanno ripiegato sui pochi Alibus rimasti ancora in esercizio – il servizio è stato garantito fino all'una di notte – che sono stati letteralmente presi d'assalto.

Perché protestano i tassisti

Nella giornata di ieri, tanti tassisti hanno sfilato in piazza del Plebiscito a Napoli, come detto, per manifestare il proprio dissenso al DDL Concorrenza. "Stiamo combattendo per la libertà del nostro lavoro – affermano i tassisti – Ci dispiace per i disagi all'utenza, ma siamo disperati. Le multinazionali ormai dettano l'agenda di governo e cercano di mascherare un nuovo monopolio parlando di concorrenza".