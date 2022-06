Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli taxi introvabili oggi, tassisti in assemblea contro il Ddl Concorrenza. Corteo in piazza Plebiscito I lavoratori chiedono lo stralcio dell’articolo 10: “Siamo disperati”. Disagi all’Aeroporto di Capodichino: turisti a piedi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Napoli taxi introvabili da questa mattina. I tassisti partenopei hanno proclamato un'assemblea spontanea e non sono scesi a lavoro per protestare contro il DDL Concorrenza. Le auto bianche sono ferme in tutta la città e non si sa quando riprenderanno il servizio. Disagi anche all'Aeroporto di Capodichino, dove centinaia di turisti sono rimasti a piedi, a sorpresa, perché, come detto, non si è trattato di uno sciopero annunciato. Un corteo con striscioni, slogan e cartelli è partito da piazza del Plebiscito per le strade del centro storico, mentre in contemporanea a Roma si sta tenendo un presidio dei rappresentanti della categoria sotto Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio.

I tassisti: "Dispiaciuti per i disagi, ma siamo disperati"

"Stiamo combattendo per la libertà del nostro lavoro – affermano i tassisti – Ci dispiace per i disagi all'utenza, ma siamo disperati. Le multinazionali ormai dettano l'agenda di governo e cercano di mascherare un nuovo monopolio parlando di concorrenza". I lavoratori chiedono lo stralcio dell'articolo 10 del Ddl Concorrenza. In piazza a Napoli sono scesi tassisti, indipendentemente dalle radio taxi o dai sindacati di appartenenza, per manifestare contro quello che ritengono un provvedimento ingiusto, da parte del Governo Draghi, che rischia di compromettere e danneggiare la categoria dei tassisti, aprendo alle multinazionali e abbassando la qualità e i controlli sul servizio, che oggi è sottoposto a regole rigide, sia di verifiche sulle vetture usate, che sul rispetto delle ore di riposo e delle normative contro l'uso di droghe e alcol, con controlli più stretti rispetto agli autisti normali. Iniziative spontanee di protesta si sono registrate anche a Roma, Milano e Firenze.