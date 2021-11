Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero taxi 24 novembre Napoli, garantite corse gratis solo per disabili e chi va in ospedale I sindacati dei tassisti: “A Napoli corse gratis assicurate per le fasce deboli in occasione dello sciopero del 24 novembre 2021”. I numeri per prenotare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sciopero dei taxi a Napoli contro il Dl Concorrenza del Governo Draghi, mercoledì 24 novembre 2021, ma le corse saranno garantite e saranno gratuite per le fasce deboli, come disabili e persone che si recheranno in ospedale nonostante l'agitazione. È questa la decisione delle sigle sindacali dei tassisti, che hanno sottoscritto l'accordo in vista della manifestazione di mercoledì: Confail, Federtaxi, Orsa Taxi, SiltNapoli Taxi, Sitan Atn, Stn, Ugl Taxi, Unica Taxi, Unimpresa Mobilità, Uritaxi, Usb Taxi, Uti.

Come usufruire dei taxi garantiti e gratis il 24 novembre

Per poter usufruire dei servizi essenziali gratuiti per le fasce deboli, bisognerà telefonare ai seguenti numeri:

081/8888

081/2222

081/0101

081/6969

"Scioperiamo – spiegano i sindacati in una nota – perché gli utenti possano continuare ad andare da una parte all’altra della città ad un prezzo garantito dal tassametro e non aumentato del triplo o del quadruplo negli orari di maggiore richiesta. Scioperiamo affinché le norme che regolano il servizio pubblico di piazza Taxi non vengano stravolte in funzione degli interessi delle grandi società di capitale Nazionali e Multinazionali. Scioperiamo affinché il servizio pubblico di piazza Taxi rimanga tale e senza sovrapposizioni. Scioperiamo perché avendo orari e tariffe imposte dai Comuni, pretendiamo che gli organi preposti ai controlli anti-abusivismo abbiano gli strumenti per contrastare l’illegalità che sta mettendo a rischio l’esistenza stessa del servizio pubblico di piazza Taxi. Il 24 novembre scioperiamo contro un Governo che con la scusa della concorrenza vuole mettere le mani sul nostro lavoro e nelle vostre tasche".