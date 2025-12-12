Sciopero di 24 ore, a Napoli sospese metro Linea 1 e funicolari di Montesanto e Mergellina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Linea 1 della metropolitana di Napoli è sospesa su tutta la tratta: lo fa sapere l'Azienda Napoletana Mobilità. Alle dieci di questa mattina, la situazione trasporti dovuta allo sciopero di 24 ore, ha già mandato in tilt il capoluogo partenopeo. Oltre alle Linea 1 sospesa su tutta la tratta, sono sospese anche le corse delle Funicolari di Montesanto e Mergellina, cui si aggiunge lo stop di quella Centrale che, a prescindere, oggi è chiusa al pubblico per consentire di attuare il monitoraggio dell'impianto, come richiesto dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa). La Linea 6, invece, è regolare ma solo sulla tratta Mostra – Chiaia: non viene effettua la fermata alla stazione Municipio.