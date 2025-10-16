Sciopero dei netturbini 17 ottobre, a Napoli rischio stop per raccolta rifiuti e spazzamento strade

Foto Fanpage.it

A rischio la raccolta dei rifiuti a Napoli domani , venerdì 17 ottobre. Non saranno assicurate, infatti, le varie attività di igiene urbana, come lo svuotamento di cassonetti e bidoncini della differenziata, porta a porta e spazzamento delle strade, nonché l'apertura delle isole ecologiche, dove si portano i rifiuti ingombranti e speciali. Lo comunica Asìa Napoli, la società partecipata del Comune di Napoli.

Le proteste rientrano nello sciopero nazionale degli operatori del settore ecologico. "Venerdì 17 ottobre – comunica Asìa – in tutta Italia è previsto lo sciopero degli operatori del settore ecologico per il rinnovo del CCNL unico dei Servizi ambientali. Anche nella nostra città, come nel resto del territorio nazionale, le attività di raccolta stradale, porta a porta, spazzamento, delle isole ecologiche e gli altri servizi di Asia potrebbero pertanto non essere pienamente garantite. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini".

A Napoli i dati della raccolta differenziata dei rifiuti sono in miglioramento. Nel 2024 si è raggiunta la percentuale del 44,7%. Percentuali che arrivano a sfiorare la metà di tutti i rifiuti prodotti nel capoluogo partenopeo. La presenza massiccia di turisti ha portato un incremento notevole della produzione di rifiuti in città, ma contemporaneamente migliora anche la qualità dei conferimenti. Una notizia positiva nell'ottica del riciclo e del riutilizzo. Rispetto al 2023, la differenziata segna un +2,79%, secondo i dati di Asia Napoli S.p.A., ai quali bisognerà aggiungere le quantità di rifiuti raccolte nelle ultime settimane di dicembre. L'anno scorso, la percentuale di raccolta differenziata si era fermata al 41,91%.