A Napoli migliora la raccolta differenziata dei rifiuti: raggiunto il 44,7% nel 2024 I dati di Asìa Napoli: "Migliorata del 2,79% la raccolta differenziata dei rifiuti in città rispetto al 2023"

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli migliora la raccolta differenziata dei rifiuti: raggiunto il 44,7% nel 2024. Percentuali che arrivano a sfiorare la metà di tutti i rifiuti prodotti nel capoluogo partenopeo. La presenza massiccia di turisti ha portato un incremento notevole della produzione di rifiuti in città, ma contemporaneamente migliora anche la qualità dei conferimenti. Una notizia positiva nell'ottica del riciclo e del riutilizzo. Rispetto al 2023, la differenziata segna un +2,79%, secondo i dati di Asia Napoli S.p.A., ai quali bisognerà aggiungere le quantità di rifiuti raccolte nelle ultime settimane di dicembre. L'anno scorso, la percentuale di raccolta differenziata si era fermata al 41,91%.

Nel complesso sono 227.290 le tonnellate di rifiuti differenziati, fino ad oggi, giovedì 26 dicembre 2024, a Napoli. In pratica, 12.829 tonnellate in più rispetto allo scorso anno. Una crescita costante che vede la raccolta differenziata a Napoli aumentare di oltre sette punti percentuali (37,5%) dal 2021. Negli ultimi tre anni, grazie al migliore conferimento dei rifiuti fatto dai napoletani sono state raccolte 839.745 le tonnellate di rifiuti differenziate.

Nel dettaglio, il materiale conferito per la raccolta nel 2024 ha registrato questi incrementi rispetto all’anno precedente:

+9% per il multimateriale,

+12% umido,

+4% carta,

+8% cartoni,

+0,5% vetro,

+7% rifiuti ingombranti,

+0,5% RAEE.

Estesa la raccolta porta a porta dei rifiuti

Nel corso del 2024, in cui Asia ha festeggiato i 25 anni di attività, sono stati efficientati i sistemi di raccolta differenziata e dell’umido ed è stato esteso il sistema di raccolta porta a porta, in modo particolare in alcune aree delle Municipalità III Stella-San Carlo all'Arena, VI Barra, San Giovanni a Teduccio e Ponticelli e VIII Chiaiano, Marianella, Piscinola e Scampia.

Grazie all’iniziativa dell’Assessorato alla Salute e al Verde del Comune di Napoli è inoltre partita la sperimentazione di cassonetti e cestini intelligenti.

L'assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, con delega ai rifiuti, ha commentato:

“L’incremento delle percentuali della raccolta differenziata conferma le scelte giuste fatte. È stata, ad esempio, rafforzata la raccolta differenziata in alcune aree della città, come al Vomero e nella VI Municipalità. Un ringraziamento va ai cittadini che hanno contribuito a questo risultato e agli operatori di Asia, che hanno lavorato sostenendo anche l’incremento delle attività dovute ai flussi turistici”.

Nel 2024, Asìa ha lavorato con un organico di 2.231 lavoratori, potenziato grazie alle 500 assunzioni dell'ultimo concorso pubblico – il primo della sua storia. Tra questi: operatori addetti alla raccolta, allo spazzamento e al trasporto rifiuti, gli impiegati e nuovi ispettori ambientali. L'azienda dell'igiene urbana è stata dotata anche di 95 nuovi automezzi green attivati, anche in sostituzione dei veicoli del vecchio parco auto.

Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di Asia, dichiara:

“L’aumento delle percentuali di raccolta differenziata era uno dei nostri principali obiettivi di quest’anno ed è stato raggiunto grazie all’impegno dei nostri lavoratori e al maggiore contributo responsabile dei cittadini. Negli anni più recenti abbiamo registrato un trend in continua crescita dei dati di raccolta differenziata, frutto di un programma di azioni e ammodernamento che include nuove assunzioni e l’utilizzo di nuovi mezzi a basso impatto ambientale. Per il prossimo anno ci sono nuove sfide, come il completamento dei processi di comunicazione e digitalizzazione di attività e servizi. Contiamo sull’impiantistica e sullo sviluppo di progetti direte per arrivare alla realizzazione della cosiddetta ‘massa critica’ della raccolta rifiuti, che permetterà di migliorare ulteriormente i processi di gestione e ridurre i costi per i cittadini”.