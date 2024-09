A Napoli arrivano i cassonetti dei rifiuti intelligenti: si aprono con card e chiamano Asia quando pieni per essere svuotati A Napoli installati i nuovi cassonetti e cestini de rifiuti “intelligenti”. Come funzionano e le strade dove trovarli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

208 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Napoli arrivano i cassonetti e i cestini dei rifiuti "intelligenti". Dispositivi ultra smart, sofisticatissimi. I cassonetti si aprono solo con la card digitale e ad orari prestabiliti, quello ammesso per i conferimenti. I cestini intelligenti, invece, più piccoli, compatteranno i rifiuti immessi all'interno, in modo da poterne ospitare di più prima della raccolta e quando pieni avviseranno l'Asìa per il ritiro. I dispositivi sono alimentati ad energia solare, quindi a bassissimo impatto ambientale.

I nuovi dispositivi per la raccolta dei rifiuti sono già stati posizionati in alcune strade. Si tratta di una sperimentazione per il momento avviata solo in alcuni quartieri ma che poi sarà estesa. La sperimentazione è partita oggi con l'installazione, in piazza Santa Maria degli Angeli, a Chiaia, dei nuovi cassonetti “intelligenti” per la raccolta differenziata. Mentre in via Toledo e piazza Trieste e Trento verranno montati i primi cestini tecnologici.

I nuovi cassonetti hanno i lettori ottici

L'utilizzo dei cassonetti smart, dotati di lettori d’accesso elettronici, sarà possibile grazie a speciali card consegnate alle utenze domestiche e non domestiche dagli operatori di Asìa, azienda del Comune di Napoli responsabile della raccolta dei rifiuti in città. La sperimentazione dei cassonetti interesserà, in una prima fase, gli utenti di via Gennaro Serra, vico Santo Spirito, piazza Carolina e piazza Santa Maria degli Angeli.

Leggi anche Bagni guasti alla scuola Miraglia di piazza Nazionale, disagi per centinaia di bimbi

I nuovi cassonetti “intelligenti”, che si apriranno esclusivamente attraverso l’uso delle card consegnate ai cittadini della zona, consentiranno di evitare depositi non in regola, monitorare il flusso dei conferimenti e ottimizzare le operazioni di raccolta. Le nuove installazioni di Asia Napoli hanno anche un nuovo design dedicato ai luoghi più iconici della città.

I cestini intelligenti schiacciano i rifiuti poi contattano Asìa quando pieni

Le prime installazioni dei cestini “intelligenti” saranno effettuate in piazza Trieste e Trento (all'altezza del civico 46) e in Via Toledo (all'altezza del civico 300). La caratteristica principale dei nuovi cestini “intelligenti” è la presenza di un sistema di compattazione avanzato, in grado di ridurre il volume dei rifiuti.

Al raggiungimento della capienza prefissata, il sistema invia automaticamente a un sistema centralizzato un'email o un sms per notificare l'avvenuto riempimento. Il meccanismo tecnologico dei cestini “intelligenti” garantisce non solo un'ottimizzazione dei tempi, ma anche una gestione più efficiente della raccolta rifiuti, riducendo lo spazio occupato e la frequenza degli svuotamenti. Alimentato da energia solare, il cestino “intelligente” è dotato di un bidone carrellato standard da 120 litri, progettato anche per minimizzare lo sforzo fisico durante le operazioni di svuotamento.

Ruggiero (Asìa): "Partita la sperimentazione"

L’amministratore unico di Asia Napoli, Domenico Ruggiero, spiega:

"Iniziamo la sperimentazione di strumenti importanti per il decoro e la raccolta dei rifiuti nella nostra città. Già domenica scorsa, in occasione dell’evento a piazza Municipio per i 25 anni di Asia Napoli che ha visto la partecipazione di tantissimi concittadini abbiamo preannunciato l’arrivo di importanti novità per il miglioramento dei servizi di raccolta. Tra queste anche un nuovo sito, l’aggiornamento di servizi di comunicazione con i cittadini e la progressiva installazione di infrastrutture tecnologiche per il conferimento dei rifiuti e il monitoraggio della raccolta in città".