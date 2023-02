Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero dei mezzi di trasporto di 24 ore a Napoli oggi 17 febbraio: cosa è fermo A Napoli Metro Linea 1 ferma da Dante a Garibaldi, chiuse le funicolari, bus ridotti dell’80% per lo sciopero di 24 ore Usb. Disagi anche in Eav.

A cura di Pierluigi Frattasi

Metro Linea 1 ferma da Dante a Garibaldi, chiuse tutte le funicolari, bus Anm ridotti dell'80% in strada. Ferme anche le linee flegree dell'Eav, mentre si registrano forti ritardi e soppressioni di treni sulla Circumvesuviana. A Capri stop ai mezzi dell'Atc. Sono i primi dati dello sciopero dei trasporti di 24 ore, indetto dal sindacato di base Usb per la giornata di oggi, venerdì 17 febbraio 2023. Una giornata nera per la mobilità pubblica a Napoli, costretta a fare già i conti con il funzionamento a singhiozzo della metro Linea 1, ferma anche martedì scorso dalle 9 alle 17 per le prove dei treni nuovi.

Fasce di garanzia delle corse di metro, bus e funicolari

Lo sciopero dei mezzi pubblici durerà fino a mezzanotte. È prevista un'ultima fascia di garanzia dalle 17,00 alle 20,00, durante la quale saranno assicurate alcune corse per i pendolari.

Funicolari – è prevista la prima corsa alle ore 17,00 e l'ultima alle 19,50

Metro Linea 1 – prima corsa 17,12 da Piscinola, 17,52 da Garibaldi, ultima 19,36 da Piscinola e 19,40 da Garibaldi

Bus – servizio garantito dalle 17,00 alle 20,00

Usb: “Ottima adesione dei lavoratori"

Per Adolfo Vallini e Marco Sansone (Usb),

“Ottima l'adesione a Napoli ed in Campania allo sciopero di 24 ore del Tpl per il miglioramento delle condizioni lavorative, salariali e della sicurezza. I primi dati registrano un adesione del 100% sull'isola di Capri, i lavoratori della società #ATC non hanno ancora percepito lo stipendio di gennaio e vantano 4 mensilità di ticket arretrati. In ANM l'adesione allo sciopero ha comportato la limitazione della metro linea 1 alla sola tratta Piscinola – Dante. La sospensione del servizio della funicolare di Montesanto, Mergellina, la chiusura delle scale mobili al Vomero e dei servizi intermodali. Il trasporto di superficie ha visto un adesione dell'80% da parte degli autisti della linea #ALIBUS con un dato di adesione medio complessivo del 70% che potrebbe raggiungere il 100% in serata, dopo la fascia di garanzia pomeridiana. In EAV è stato sospeso il servizio sulle linee flegree, mentre sulle linee vesuviane si registrano forti ritardi e soppressioni di treni. Trasporto a singhiozzo sulle linee su gomma.

