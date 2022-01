Sciame sismico nei Campi Flegrei, oggi 29 scosse di terremoto in 5 ore Lo sciame è cominciato alle 2.15 ed è terminato alle 7.53 di oggi, mercoledì 26 gennaio: la scossa più intensa alle 3.04, di magnitudo 1.3 della scala Richter.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Uno sciame sismico importante ha scosso l'area dei Campi Flegrei, tra Pozzuoli e la zona Ovest di Napoli, nella giornata odierna, mercoledì 26 gennaio 2022: tra le 2.15 e le 7.53, in poco più di cinque ore, sono state 29 le scosse di terremoto che si sono susseguite. L'evento sismico più significativo è stato registrato alle ore 3.04, con epicentro in prossimità del cratere del vulcano Solfatara, a Pozzuoli: di magnitudo 1.3 della scala Richter, il terremoto si è verificato a una profondità di 2,6 chilometri, motivo per il quale è stato distintamente avvertito da alcuni cittadini che vivono nella zona in prossimità dell'epicentro.

Anche il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha messo al corrente la cittadinanza di quanto accaduto nelle prime ore della giornata. "L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato che a partire dalle ore 02:15 (ora locale) si è verificata una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. Alle ore 7:53 è stata dichiarata la fine dello sciame costituito in totale da 29 terremoti di magnitudo compresa tra 0.3 e 1.3 ± 0.3. L’evento sismico più significativo (magnitudo M=1,3± 0,3) si è prodotto alle 03:04, alla profondità di 2,6 km in prossimità del cratere della Solfatara" ha scritto il primo cittadino su Facebook.

"Non sono pervenute – scrive ancora il sindaco Figliolia – segnalazioni di danni o disagi da parte della popolazione né alla Polizia Municipale né al Presidio notturno attivo presso l’Ufficio di Protezione Civile. Nel corso delle verifiche effettuate sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari di Protezione Civile non sono stati rilevati danni o altri effetti significativi conseguenti. Gli eventi potrebbero essere stati accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro".