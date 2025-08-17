Sciame sismico ai Campi Flegrei oggi 17 agosto: la scossa di terremoto più forte di magnitudo 2.2

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, con 6 scosse di terremoto, oggi, domenica 17 agosto, registrate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la maggiore delle quali di magnitudo 2.2 alle ore 5,05, con epicentro attualmente stimato in via Artiaco, nella zona di Monte Nuovo, ad una profondità di circa 2,9 chilometri. Non si segnalano danni a cose o persone. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona di Pozzuoli e Monterusciello., Arco Felice, Domitiana, via Vecchia Campana, fino al Parco San Paolo, tra Soccavo e Fuorigrotta, quartieri occidentali di Napoli. Molti cittadini hanno segnalato che la scossa è stata accompagnata da un boato.

L'Osservatorio Vesuviano: "In corso sciame sismico"

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Gigi Manzoni, che a partire dalle ore locali 05:02 del 17/08/2025 (UTC 03:02) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

All’orario di emissione del comunicato, alle ore 15,00, sono stati rilevati in via preliminare 15 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (15 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.2 ± 0.3.

Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

– Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

– Protezione Civile: 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno.