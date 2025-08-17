napoli
video suggerito
video suggerito
Campi Flegrei

Sciame sismico ai Campi Flegrei oggi 17 agosto: la scossa di terremoto più forte di magnitudo 2.2

Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei con 15 scosse, la maggiore di magnitudo 2.2. I cittadini hanno avvertito anche un boato.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Pierluigi Frattasi
60 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Campi Flegrei

Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, con 6 scosse di terremoto, oggi, domenica 17 agosto, registrate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la maggiore delle quali di magnitudo 2.2 alle ore 5,05, con epicentro attualmente stimato in via Artiaco, nella zona di Monte Nuovo, ad una profondità di circa 2,9 chilometri. Non si segnalano danni a cose o persone. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona di Pozzuoli e Monterusciello., Arco Felice, Domitiana, via Vecchia Campana, fino al Parco San Paolo, tra Soccavo e Fuorigrotta, quartieri occidentali di Napoli. Molti cittadini hanno segnalato che la scossa è stata accompagnata da un boato.

L'Osservatorio Vesuviano: "In corso sciame sismico"

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Gigi Manzoni, che a partire dalle ore locali 05:02 del 17/08/2025 (UTC 03:02) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

All’orario di emissione del comunicato, alle ore 15,00, sono stati rilevati in via preliminare 15 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (15 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.2 ± 0.3.

Leggi anche
Campi Flegrei, lieve scossa di terremoto vicino al cimitero di Pozzuoli: "Accompagnata da boato"

Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:

Immagine

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

  • – Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
  • – Protezione Civile: 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno.

Attualità
Incidenti stradali
60 CONDIVISIONI
Immagine
Stermina la famiglia dell'ex moglie a Ischia: il killer appostato dalla mattina
Ex moglie elitrasportata a Napoli, lotta fra la vita e la morte
Sangue a Forio d'Ischia, 69enne ammazza compagno e madre dell'ex moglie, poi si uccide
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views