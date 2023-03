Schianto in auto all’alba, Giada D’Elia morta a 21 anni nel Salernitano Schianto all’alba a Palomonte, nel Salernitano: una ragazza di 21 anni, Giada d’Elia, è finita contro un muretto di recinzione ed è morta sul colpo.

A cura di Nico Falco

Incidente mortale all'alba di oggi, 12 marzo, a Palomonte, piccolo centro della provincia di Salerno: una ragazza di 21 anni, Giada D'Elia, residente nella zona, ha perso il controllo della sua automobile ed è finita fuori strada; la giovane è morta sul colpo, inutili i tentativi di soccorso. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Contursi, che si sono occupati dei rilievi del caso per la ricostruzione.

La dinamica non è ancora chiara, nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. Stando a quanto emerso fino ad ora la ragazza, che era da sola alla guida della sua automobile, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo mentre percorreva la strada provinciale 36, in località Canalicchio, a pochi metri da casa sua, e si è schiantata contro un muretto di recinzione. I primi a lanciare la richiesta di aiuto, racconta il giornale online Anteprima24.it, sono stati gli amici, che hanno assistito allo schianto: le hanno prestato i primi soccorsi e hanno allertato i carabinieri e il 118.

La 21enne, le cui condizioni sono apparse dal primo momento gravissime, è però morta in pochissimo tempo; quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto è arrivato anche il pubblico ministero della Procura di Salerno che, al termine dell'esame autoptico svolto dal medico legale, ha disposto la liberazione immediata della salma; il corpo è stato quindi restituito alla famiglia per i funerali. L'automobile della giovane, una Nissan Micra, è stata sottoposta a sequestro in vista di ulteriori accertamenti.