Schianto frontale sulla Ofantina, automobilisti intrappolati tra le lamiere nell’Avellinese Incidente sull’Ofantina, tra Nusco e Taglia Bosco Montella: due automobili si sono scontrate frontalmente, salvi i due conducenti.

A cura di Nico Falco

Due automobili si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di oggi, 13 gennaio, mentre percorrevano un tratto della statale 7 Ofantina, nell'Avellinese. Il tremendo impatto all'altezza del km 337.900, nel territorio del comune di Nusco. I dettagli della dinamica sono ancora in fase di accertamento ma uno dei due automobilisti ha invaso la corsia di marcia opposta finendo sulla traiettoria dell'altro veicolo che in quel momento stava arrivando; lo schianto a quel punto sarebbe stato inevitabile.

La violenza dello schianto ha pesantemente danneggiato entrambi i mezzi, i conducenti sono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte. Per liberarli sono intervenuti dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivati, per i primi soccorsi e per la messa in sicurezza della carreggiata, i pompieri dei distaccamenti di Montella e di Lioni. I due uomini coinvolti, uno originario di Lioni e l'altro di Montella, sono stati estratti dagli abitacoli ed affidati ai sanitari del 118, che dopo le prime cure sul posto e la stabilizzazione li hanno trasportati all'ospedale Moscati di Avellino; i due non sarebbero in pericolo di vita.

Le cause restano da chiarire, non si esclude una distrazione alla guida o, allo stato attuale, un malore che potrebbe avere colto uno dei due automobilisti facendogli perdere il controllo del mezzo. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Per il ripristino della carreggiata è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto interessato della statale Ofantina, che durante i soccorsi, i rilievi delle forze dell'ordine e le operazioni dei tecnici dell'Anas è rimasta interdetta alla circolazione tra lo svincolo di Nusco, in direzione Avellino, e lo svincolo Taglia Bosco Montella, in direzione Lioni.